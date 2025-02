Risparmi che vanno in "fumo". Fallimento Fwu Life Insurance. I timori di cinque grossetani

Si registrano anche a Grosseto i primi casi di cittadini coinvolti dal fallimento della compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux, dichiarata in liquidazione, che ha venduto in tutta Italia circa 110 mila polizze vita tramite canali di brokeraggio assicurativi o finanziari ma non tramite agenti assicurativi. Sono 5 infatti i grossetani che solo questa settimana si sono rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto per segnalare il loro caso: si tratta di cinque famiglie che rischiano – complessivamente – di perdere circa 70 mila euro di risparmi. La compagnia assicurativa dovrà ora far fronte alla liquidazione e i sottoscrittori delle polizze dovranno presentare istanza di ammissione al passivo: la polizza che avevano sottoscritto prevede l’imputazione dei primi 5 anni di versamenti a copertura dei costi assicurativi e provvigionali, con la conseguenza che quei pagamenti non sono considerati crediti privilegiati e difficilmente saranno recuperati. Confconsumatori, in ogni caso, sta comunque valutando azioni nei confronti dei broker e promotori che hanno piazzato prodotti anomali, diversi dalle polizze italiane. L’associazione è a disposizione per assistere i risparmiatori nelle procedure da seguire per recuperare il denaro investito. "Di fronte a casi come questo – dice l’avvocato Marco Festelli (nella foto), presidente nazionale di Confconsumatori – è opportuno ricordare che è sempre necessario, per chi è interessato a stipulare una polizza vita, scegliere compagnie italiane e canali di vendita che prevedano agenti assicurativi. La nostra associazione è disponibile, anche a Grosseto, a fornire pareri preventivi sulle polizze vita, in modo da prevenire per quanto possibile il rischio di ritrovarsi coinvolti in vicende simili". Per informazioni o assistenza, gli interessati possono rivolgersi allo sportello Confconsumatori di Grosseto, in via della Prefettura 3, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.