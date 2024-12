Rischio furti durante le Feste. Aumenta la sorveglianza e ci sono nuove telecamere

Le festività sono un periodo che, attraendo numerose persone in montagna, aumentano i rischi di infiltrazioni delinquenziali e il verificarsi di furti. Per questo i tre maggiori comuni amiatini, Arcidosso, Castel del Piano e Santa Fiora hanno messo in campo iniziative che contribuiscono ad avere un maggior controllo del territorio. Il Comune di Arcidosso ha avviato da tempo un lavoro di stretta collaborazione con la Prefettura per condividere le problematiche presenti nel territorio e adottare tutti gli strumenti a disposizione di prevenzione e tutela della sicurezza della comunità.?Tra le misure che sono state scelte e adottate nella Giunta comunale c’è l’adesione al protocollo Mille Occhi che prevede una stretta relazione tra l’azione degli Istituti di Vigilanza e le Forze dell’ordine. "Aumenteremo – ha ribadito il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini - così la capacità di controllo preventivo del territorio e la tempestività di intervento di Forze di polizia". Sempre su questo filone strategico il Comune rafforzerà il Controllo di Vicinato, migliorandone la capacità di presidio da parte dei cittadini coinvolti. I due protocolli approvati saranno sottoscritti formalmente in Prefettura giovedì. Fermezza, responsabilità e attenzione diffusa sono i criteri che stanno ispirando i provvedimenti adottati dal Comune di Castel del Piano per rafforzare i controlli e prevenire eventi criminosi attraverso sistemi che garantiscano la sicurezza dei cittadini. Anche il comune guidato da Cinzia Pieraccini ha deciso di aderire al decreto Mille occhi e in collaborazione con gli altri Comuni dell’Amiata e con la Prefettura di Grosseto ha previsto una serie di provvedimenti atti a rendere le festività un momento di serenità e tranquillità per la popolazione. Localmente, il Comune, con un investimento di 50mila euro, ha deciso di estendere il sistema di prevenzione e controllo con l’installazione di videocamere nelle zone del Gallaccino, Montoto, cimitero e Parco dei cigni. "I nostri vigili urbani – sottolinea Pieraccini - dalla prossima settimana formeranno pattuglie di due unità e nel pomeriggio intensificheranno la sorveglianza". Nel comune di Santa Fiora infine cresce il progetto per il "controllo di vicinato". La Giunta comunale ha infatti appena deliberato l’attivazione del controllo di vicinato nel capoluogo e nella frazione di Bagnore, che si vanno ad aggiungere al Bagnolo e Marroneto.

Nicola CIuffoletti