Rischia di soffocare alla sagra di Alberese: salvata da una dottoressa

Alberese, 20 agosto 2024 – Una serata di festa che poteva finire in tragedia, a causa di un boccone rimasto di traverso a una donna di cinquant’anni. L’episodio, secondo quanto riporta maremmaoggi.net, è avvenuto domenica sera alla sagra di Alberese.

All’improvviso la donna ha lanciato l’allarme perché non riusciva più a respirare. Un volontario ha provato ad aiutarla senza successo, così fra i tavoli si è cercato disperatamente un medico, con l’ambulanza che non sarebbe arrivata in tempo. E per fortuna alla sagra si era recata anche la dottoressa Loredana Schittone, che lavora nel reparto di Anestesia e Rianimazione del Misericordia. La persona giusta, nel posto giusto e al momento giusto. Tra l’altro era insieme ad un’amica infermiera.

In pochi istanti, grazie alla manovra di Heimlich, la dottoressa e l’infermiera sono riuscite a far sputare il boccone alla donna. Dopo qualche minuto di apprensione è tornato il sereno, con le due protagoniste sommerse di applausi.