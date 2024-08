Riqualificazione. Maxi intervento di 200mila euro

Il comune di Arcidosso fa il punto sugli interventi effettuati nella frazione di Stribugliano. Il paese è il più lontano rispetto a tutte le frazioni dal capoluogo. Tutti gli interventi prevedono una spesa complessiva di oltre 200 mila euro e presumibilmente termineranno nel mese di settembre. Un viaggio lungo una strada di curve, discese e salite ma all’arrivo Stribugliano regala uno dei panorami più belli che la Maremma può avere. Qui, in questo paese di cerniera tra l’Amiata e la Maremma, si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via della Fontana e sono a buon punto i lavori di recupero del lastricato del centro storico. Entro ferragosto le pavimentazioni saranno pressoché complete e restituiranno ai cittadini un centro storico più bello e funzionale. In via delle Fornaci, inoltre, è stata completata l’asfaltatura. "A Stribugliano il Comune – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – è intervenuto adottando un metodo che tutela gli spazi pubblici e contemporaneamente garantisce una manutenzione più semplice dei sotto servizi. Le opere sono, infatti, state realizzate in accordo con Acquedotto del Fiora, Tim e Enel. Con un’unica azione sono state ottimizzate le spese e sono state realizzate opere che fossero funzionali a tutti i gestori. La scelta di Stribugliano servirà come esempio e metodo per i lavori futuri anche in altre località". Un’opera insomma che è stata importante sia per il territorio, ma anche per le modalità messe in campo. "Avevamo veramente bisogno di questi interventi – afferma Filippo Tiberi, consigliere comunale di Stribugliano.- Migliorare la qualità, il decoro anche estetico dei paesi è essenziale per favorire la residenzialità e lo sviluppo del turismo."