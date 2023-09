Riqualificazione della piscina in via Veterani dello Sport. Il Comune approva il progetto esecutivo preliminare

Al via i lavori di riqualificazione della piscina di via Veterani dello Sport. Il Comune di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo preliminare e il piano di fattibilità economico finanziaria presentato dalla Uisp. Il nuovo impianto, la cui gestione sarà presto affidata alla stessa Uisp per i prossimi 10 anni, sarà utilizzato a scopo sociale, nell’ottica futura di poter favorire percorsi di aggregazione, inclusione sociale e giovanile di ragazzi con disabilità.

L’intervento, dal valore complessivo di 120mila euro interamente a carico della Uisp di Grosseto, prevede l’adeguamento delle docce, il ripristino della pavimentazione bordo vasca e successiva posa di pavimentazione in klinker antiscivolo ed impermeabile.