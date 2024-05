Rigenerazione. Progetto approvato

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la graduatoria dei "Progetti di rigenerazione della comunità". Soddisfazione per il Comune di Arcidosso. Sono stati assegnati 245mila euro per il progetto Comunità di Macchie e Zancona che vede il Comune capofila di un partenariato con l’Associazione Monte Labbro e tre imprese locali (Senxunia, Falegnameria Pinzuti, Azienda agricola Bravi) per la realizzazione, tra le varie attività, di un centro comunitario polivalente in località Macchie a servizio delle due frazioni. Il progetto esecutivo è già stato approvato dalla Giunta e quindi adesso si può procedere con la gara per l’affidamento dei lavori. Per le comunità di Macchie e Zancona si tratta di un’importante occasione per rigenerare e rigenerarsi. Queste azioni andranno a migliorare la qualità della vita delle due comunità.