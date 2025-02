Rifiuti nei boschi. Raccolti 850 chili

Giornata di grande lavoro per i circa venti volontari della Plastic Free Onlus che hanno dato vita ad un’operazione di pulizia dei boschi: in meno di tre ore hanno raccolto oltre 850 chili di rifiuti abbandonati. E di ogni tipo: pneumatici, armadi, computer, bottiglie, persino un televisore anni ‘50 con tubo catodico.

"È stata una giornata impegnativa ed emozionante – dicono gli organizzatori dell’iniziativa –. Un risultato che ci rende orgogliosi e ci fa sperare in un futuro sempre più plastic free".

Poi arrivano i ringraziamenti "ed uno speciale – dicono – va a Bike Garage & More, nostro sponsor, che non solo ha contribuito con una donazione, ma ha partecipato attivamente con i propri mezzi e la propria passione". Prossima missione? "Ci vediamo presto a Massa Marittima per una nuova sfida: questa volta daremo la caccia ai mozziconi di sigaretta".

Roberto Pieralli