"Rifiuti, Cambiamento a Roccastrada: Introduciamo i Cassonetti Intelligenti"

Il tema dei rifiuti e soprattutto il loro conferimento è di estrema attualità tanto che il gruppo di minoranza della Lega, con una mozione, chiede un cambiamento radicale. Al sindaco Francesco Limatola viene chiesto di ripensare il servizio di raccolta dei rifiuti, passando dall’attuale porta a porta ai cassonetti intelligenti.

"In questi giorni – dicono i consiglieri Paolo Pazzagli (nella foto), Ulderico Brogi e Lorenzo Piras – stanno arrivando le bollette della Tari in cui si registra un aumento generalizzato delle tariffe. Avvertiamo un grande malcontento tra i cittadini, che lamentano anche un servizio non soddisfacente. Accanto a questo va anche segnalato un diffuso abbandono non autorizzato dei rifiuti, che fa lievitare i costi in capo all’amministrazione".

I tre consiglieri della Lega hanno più volte sollevato perplessità, tornano tra le richieste della minoranza il passaggio ai cassonetti intelligenti. "L’uso del cassonetto – commentano – consente di trattenere per il minor tempo possibile la spazzatura dentro le case. Il cassonetto intelligente ha anche altri vantaggi, come la possibilità di incrociare i dati degli utenti e, dunque, individuare eventuali comportamenti sbagliati. Inoltre consente di distribuire meglio il conferimento nelle varie postazioni, attraverso l’uso della tessera, nonché di utilizzare il sistema di pesatura che assicurerebbe a ciascun cittadino il pagamento di quanto effettivamente prodotto, assicurando maggiore equità di spesa pro capite". "Non dimentichiamo – precisano i tre consiglieri – i costi decisamente maggiori del porta a porta che sono di circa 190 euro a tonnellata, rispetto ai 74 del cassonetto". La mozione della Lega guarda anche all’abbandono dei rifiuti e invitano il Comune a dotarsi di fototrappole mobili o di telecamere.