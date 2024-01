Rifiuti abbandonati. Ordine di sgomberare

In seguito a un sopralluogo della Polizia municipale è stata segnalata la presenza di rifiuti urbani di vario genere all’interno di un’area di Gavorrano. Da qui l’ordinanza con cui si ordina la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Materiali abbandonati che, a giudizio del Comando della Polizia municipale, è necessario rimuovere e ripristinare tutta l’area allo stato originario. Il proprietario del terreno dovrà pertanto rimuovere tutti i materiali abbandonati e riportare il tutto alla normalità entro 30 giorni dalla notifica dell’atto con cui viene imposta questa operazione. Dagli uffici comunali avvertono che in caso di inadempienza il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico dell’obbligato, ovvero del propriwetario del terreno. Ancora un intervento, in direzione della salvaguardia dell’Ambiente compiuto dagli uffici comunali, con la Polizia Municipale particolarmente attenta sul territorio davanti a certe situazioni di degrado.