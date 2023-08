Rifiuti abbandonati Cittadino scrive un cartello "Non è una discarica"

Nelle settimane centrali di agosto sono aumentati i rifiuti gettati in maniera impropria e di conseguenza si sono moltiplicate le proteste dei cittadini, indignati per lo scorretto conferimento di rifiuti. Balzano agli occhi di tutti gli automobilisti che percorrono la strada Cipressino i rifiuti abbandonati in prossimità del ponte Zancona, proprio a due passi dal centro di raccolta dei rifiuti ingombranti. In due aree di sosta, una prima e una dopo il ponte, è stato abbandonato di tutto. Rifiuti lasciati a terra anche nel cuore dei paesi. A Castel del Piano gli abitanti avevano già segnalato alcune situazioni sgradevoli all’interno del Piazzone. Adesso i rifiuti abbandonati in maniera irregolare sono stati trovati anche al parco dei cigni. La situazione per la maggior parte dei cittadini è divenuta insopportabile, c’è chi si è armato di guanti e buste e ha raccolto le bottiglie di vetro disseminate nel parco e chi ha scritto, stampato e fatto girare un cartello con scritto: "Per favore non gettare i rifiuti a terra, questa non è una discarica". La scritta è stata tradotta anche in quattro lingue straniere nella speranza di arrivare a tutti i cittadini. Nello specifico oltre all’italiano la frase è stata tradotta in arabo, macedone, bengalese e francese. I cartelli, su iniziativa di un privato cittadino sono stati attaccati al parco dei cigni ma ne è rimasto solo uno, alla pista di pump track e al piazzone, in questi altri due posti sono stati strappati. L’obiettivo del promotore di questa iniziativa è che tutta la comunità risponda, con la stessa sensibilità.

Nicola Ciuffoletti