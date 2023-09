"Rifiuti abbandonati a Seggiano: Alviani: "La situazione è peggiorata"".

Materassi, gomme, bombole del gas, stendibiancheria in plastica, sacchi neri. A Seggiano la spazzatura è ovunque e varie piazzole del paese sono ormai diventate discariche a cielo aperto.

"È imbarazzante come si presenta Seggiano – commenta Gilberto Alviani, consigliere di minoranza della Lega –. Bidoni colmi, materassi, stendibiancheria, bombole del gas, seggiole rotte, una fila di gomme di auto, tutte le piazzole di raccolta, in particolare quelle in paese si presentano con rifiuti gettati a terra. La situazione è inaccettabile. Lo scorso anno per lo stesso motivo abbiamo fatto un esposto all’Asl e nei giorni successi qualche miglioramento ci fu. Oggi ci troviamo in una situazione peggiore".

Alviani su questo tema ha cercato più volte di aprire un dialogo con il sindaco, Daniele Rossi, dialogo però che secondo Alviani non si è mai tramutato in fatti. "Molto probabilmente percorreremo di nuovo la strada intrapresa un anno fa, quindi ci attiveremo per un nuovo esposto – prosegue Alviani –. Ho offerto la disponibilità al sindaco per intraprendere ogni iniziativa che possa migliorare questa situazione dei rifiuti, purtroppo non si sta facendo niente per uscirne". Una delle richieste avanzate da Alviani andava nella direzione dell’istallazione delle telecamere di videosorveglianza. "Almeno in alcuni punti più critici – prosegue – una pratica che altri Comuni hanno deciso di mettere in campo. Avevo chiesto di coinvolgere i carabinieri e i carabinieri forestali per sorvegliare, e anche il vigile verificasse i rifiuti abbandonati, che raccogliesse un po’ di testimonianze per arrivare a sanzionare chi pratica questo scempio. Di tutto questo non è stato fatto niente".