Ricorrenza a Pitigliano. L’ospedale compie cento anni: "Riferimento per il territorio"

Ieri sono stati festeggiati i 100 anni del Petruccioli e per i sindaci dell’Unione dei Comuni del Fiora ciò ha significato festeggiare un punto fermo che è stato messo nella storia e nel futuro di questo territorio."Il Petruccioli è stato negli anni, ed è tuttora, un grande punto riferimento per le nostre popolazioni – dicono i sindaci di Manciano, Pitigliano e Sorano –. A fasi alterne ha vissuto momenti di ottimo funzionamento e momenti di crisi. Gli anni Ottanta e Novanta possono essere considerati il punto più alto toccato in termini di servizi offerti e prestigio dell’ospedale. Guardando alla storia dell’ospedale però si vede anche come sia cambiata la sanità nel corso degli anni fino alla crisi del post Covid finalmente superata con la riapertura del reparto di medicina e l’assunzione del nuovo primario". Nel frattempo però la sanità sta cambiando, perché sta cambiando la società. "La volontà – proseguono i sindaci – di affiancare le cure territoriali a quelle ospedaliere ha portato a investire sulla creazione di 20 nuovi posti letto di ospedale di comunità e della nuova palazzina per la casa di comunità. Sono investimenti importanti e resi possibili grazie ad una scelta forte, ma anche al fatto che questo fosse un polo ospedaliero già esistente ed operante". La direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est Assunta De Luca e il direttore della Rete ospedaliera Massimo Forti spiegano: "L’Asl continua ad investire nelle strutture di riferimento qual è l’ospedale di Pitigliano. – spiegano Forti e De Luca –. In particolare, alcuni giorni fa abbiamo annunciato l’avvio dei lavori, un investimento da 4,5 milioni di euro grazie a fondi Pnrr, per rafforzare l’integrazione tra l’ospedale e il territorio: la Casa di comunità che sorgerà di fronte all’ospedale".

L’importante anniversario è stato commentato anche dal gruppo consiliare di opposizione Insieme per Pitigliano. "Un progetto, quello di cento anni fa – dice l’opposizione – che ha dato speranza e assistenza per generazioni di pitiglianesi e anche per tanti abitanti di un territorio più vasto". Per i consiglieri di opposizione il futuro non promette nulla di buono e poi parlando del territorio sottolineano: "Non ha più la certezza di un’assistenza ospedaliera degna di questo nome. Il Petruccioli ormai viene definito un piccolo ospedale, e per i piccoli ospedali non sembra esserci futuro".