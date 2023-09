Ricerche per bambini e ragazzi a Grosseto: Studi sui quadri alle Clarisse

Il programma prevede alle 16 al Museo di Storia Naturale della Maremma "Minerali per colorare", visita alla sezione mineralogica con la guida di un geologo alla scoperta dei minerali da cui è possibile ricavare polveri per colorare. Alle 16 al Museolab, Museo Laboratorio della Città di Grosseto, si terrà il "Laboratorio di pittura per bambini e ragazzi" con i ricercatori di preistoria del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali. Sarà possibile sperimentare l’intero processo di ottenimento dei colori: dal riconoscimento del minerale, alla macinazione a mano, fino al loro utilizzo per dipingere, colorare e scrivere con i pennelli o con le dita. Alle 17 al Museo Archeologico e d’arte della Maremma si terrà l’evento "Archeologia del rosso: dallo scavo al laboratorio", sulla storia dell’uso del cinabro dalla Preistoria al Medioevo e l’incontro "A caccia di cinabro" durante il quale saranno effettuate in diretta analisi archeometriche. Alle 18.30 al Polo Espositivo Le Clarisse si svolgerà "I rossi dei pittori" illustrazione, a cura del direttore del Polo Le Clarisse Mauro Papa, di alcuni quadri esposti nella Pinacoteca Luzzetti. A seguire si terrà la visita alla Sala della Preistoria del Museolab, dove verrà illustrato il caso studio di Poggio Spaccasasso con un intervento su "Le miniere di cinabro tra i Monti dell’Uccellina e Monte Amiata dal Neolitico ad oggi". Domani al Parco Regionale della Maremma si terrà ,su prenotazione, alle ore 10.30 su richiesta, la visita guidata allo scavo della miniera neolitica del Poggio di Spaccasasso.