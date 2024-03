Un grossetano tra i 100 giovani più influenti d’Italia: Riccardo Vanelli premiato da Forbes

Grosseto, 13 marzo 2024 – Per il settimo anno consecutivo, Forbes Italia ha premiato il meglio dell’imprenditoria giovanile. Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, da quest’anno suddivise in 10 categorie, come per la lista europea. Quest’anno tra i presenti c’è anche un giovane grossetano. Si tratta del 27enne Riccardo Vanelli, inserito nella categoria "Finanza", che attualmente ricopre il ruolo di Senior Investment Analyst nella Iag, il più grande network di business angel italiano che promuove la crescita di startup innovative attraverso investimenti di tempo e capitale. Iag, un’associazione senza scopo di lucro, ha introdotto in Italia un modello di investimento proveniente dagli Stati Uniti, coinvolgendo capitali privati per sostenere startup con elevata competenza e professionalità.

"Sono grossetano al 100 per cento – ribadisce Vanelli a La Nazione – fino alle superiori ho studiato a Grosseto, in città ho frequentato il liceo scientifico, poi gli studi universitari li ho svolti a Roma, alla Luiss Guido Carli ". Qui si è laureato prima in Economia e Management e poi laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e controllo. "Importante è stato anche il periodo di Erasmus – ha ricordato –. ho vissuto 6 mesi in Norvegia". Oltre a lavorare a tempo pieno in Iag, Vanelli è impegnato part-time con baby vc. Due anni fa ha lanciato il mini fondo "Eden Ventures". La notizia che il suo nome era su Forbes lo ha colto impreparato. "L’ho saputo da amici – spiega – e subito mi sono messo a cercare se esistevano miei omonimi. Perché mi hanno scelto? Forse perché faccio altre cose oltre al mio lavoro, cerco di impegnarmi ulteriormente. Una frase che spesso ritrovo nelle mie attività è faccio caso alle cose e non le cose a caso ".