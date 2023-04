Riaprono i musei anche nei fine settimana

A primavera i Musei di Scarlino riaprono le porte ai visitatori. Il Museo archeologico di Portus Scabris – Maps al Puntone e il Centro di documentazione Riccardo Francovich, che si trova nel cuore del centro urbano capoluogo, saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 tutti i fine settimana e venerdì, lunedì 10, lunedì 24, martedì 25 e lunedì primo maggio. Il Museo del Portus Scabris raccoglie i reperti emersi in occasione della costruzione del porto turistico nella rada di Portiglioni. Il Maps ha sede in un casello idraulico dei primi del ‘900 affacciato sul padule di Scarlino. Il Centro di documentazione del territorio "Riccardo Francovich" invece ospita i reperti archeologici che illustrano la storia del poggio su cui sorge la Rocca Pisana di Scarlino, tra cui il "Tesoro di Scarlino", costituito da cento monete d’oro del XIV secolo che da pochi mesi sono esposte in un nuovo corner dotato delle ultime tecnologie museali. Per informazioni 0566 38023, o visitare la pagina Fb "Musei di Scarlino".