Riaperte le Porte Spagnole alla vigilia delle festività pasquali

Sono state riaperte al traffico, da ieri, le Porte Spagnole, consentendo il transito sia urbano che extra urbano sotto le Mura. Le Porte Spagnole sono state oggetto di un corposo intervento di recupero strutturale, urbanistico e di restauro con un importante investimento da parte dell’Amministrazione comunale di Orbetello.

A dare la notizia della conclusione dei lavori sono il sindaco, Andrea Casamenti, e la vicesindaca Chiara Piccini.

"Abbiamo lavorato sodo con la ditta incaricata dei lavori – fanno sapere i due amministratori – per ultimare il tetto, rifatto completamente, provvedere alla tinteggiatura e ad alcuni interni delle Mura spagnole, baluardo dell’antico Stato dei Presidi. I lavori saranno completati con altri interventi interni, esterni e laterali, ma è importante che si possa transitare nei due sensi di marcia, soprattutto ora che arriva il Ponte per le festività di Pasqua". I lavori prevedono un investimento di circa 300mila euro da parte del Comune e sono realizzati dalla ditta Bevilotti di Roccalbegna e Grosseto. Una notizia che è stata accolta con grande soddisfazione dei commercianti e dei ristoratori in quanto la riapertura delle Porte è avvenuta alla vigilia delle festività pasquali, per le quali anche in laguna è atteso un grande afflusso di turisti.

Michele Casalini