Riaperta la provinciale 160 amiatina. Dopo la frana di un mese fa torna agibile almeno una corsia

Segnali positivi arrivano dalla viabilità locale. Sulla Strada provinciale 160 amiatina, all’altezza del chilometro 43, alle porte di Roccalbegna, è stato installato un semaforo provvisorio per alternare il traffico. Una soluzione questa che ha permesso di riaprire la strada e questa è una notizia abbastanza positiva per gli abitanti del comune amiatino e per tutti quei pendolari che dai vari paesi dell’Amiata giungono quotidianamente in questa zona per lavoro (ad esempio i dipendenti del famoso caseificio Il Fiorino). La notizia è positiva perché circa 4 settimane fa questo tratto di strada era stato interdetto al traffico quando era stata registrata una frana. L’obiettivo a breve termine del sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli e di Francesco Limatola, provincia di Grosseto era quello di riuscire a mettere in sicurezza il tratto stradale e dunque riaprire al traffico almeno una carreggiata, quella meno danneggiata dal crollo dei massi. Dopo settimane di disagi, anche per il trasporto pubblico, si torna dunque a viaggiare sull’intero tratto della Sp 160. Adesso l’auspicio di tutti coloro che viaggiano con regolarità su questa strada è che i lavori proseguano a ritmi serrati per riaprire il prima possibile l’intera carreggiata, anche in ragione del fatto che l’estate è vicina e questa strada è una delle principale arterie amiatine di collegamento. A proposito di strade e di avanzamento dei lavori, prosegue il maxi intervento sulla strada provinciale 64 del Cipressino, tra il bivio di Montegiovi e il ponte Zancona. È in fase di realizzazione un intervento corposo per migliorare la viabilità su questa strada, la più trafficata anche dai mezzi pensati in entrata e in uscita dall’Amiata. Sempre in materia di viabilità buone notizie arrivano dal comune di Santa Fiora dove si sono appena conclusi i lavori di ampliamento dell’incrocio tra via Matteotti e la strada vicinale per "Poggio Biello", nel Comune di Santa Fiora. L’amministrazione comunale ha investito per l’opera pubblica circa 100mila euro. Il traffico veicolare, adesso, è stato riaperto regolarmente.

Nicola Ciuffoletti