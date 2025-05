Lorenzini: "Bilancio positivo. E ancor di più le cose fatte"

Un avanzo in Tesoreria di circa 5 milioni di euro in più rispetto al 2023, maggiori incassi per quasi 1 milione e 800mila euro registrati tra le entrate di capitale, quelle che finanziano la spesa di investimento, e quasi 1 milione e 300mila euro di residui attivi. Sono questi i numeri evidenziati in consiglio comunale dall’assessora al Bilancio Susanna Lorenzini che, però, ha voluto evidenziare "le numerose attività realizzate o avviate nel 2024".

"Per quanto riguarda il sociale, ad esempio – dice l’assessora –, l’ente ha fatto uno sforzo per integrare le risorse già stanziate in sede di previsione per gli affitti, a fronte di minori trasferimenti, destinando risorse proprie per oltre 90mila euro che sono andati a coprire le sempre maggiori richieste di contributi. Sono state accontentate 38 famiglie di residenti con un contributo massimo a famiglia di 2745 euro annuali, naturalmente calcolato in base all’Isee. Sono stati dati bonus spesa, bonus Gpl, abbiamo implementato con risorse proprie i pacchetti scuola, siamo intervenuti per il rimborso delle spese di trasporto e di abbonamenti destinati agli studenti, anche agli universitari, abbiamo ripreso la gestione diretta del servizio estivo per minori, abbiamo erogato buoni sport a 40 famiglie, e dato contributi alle varie associazioni del territorio. Per l’emergenza abitativa paghiamo un canone di locazione di 38.500 euro che dà respiro a 9 famiglie. Abbiamo provveduto alla riqualificazione energetica della Casa Rossa, abbiamo lavorato a progetti importanti come la riqualificazione energetica delle scuole Medie, e tanti sono stati gli interventi promossi nel settore turistico, impegnando le entrate da Imposta di soggiorno per eventi e manifestazioni".