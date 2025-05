Cerca di fermare il truffatore. Anziano ricoverato

Brutta avventura per tre anziani residenti nella zona di via Fucini, ad Albinia. Uno di loro, un uomo di ottant’anni, è stato ricoverato in osservazione al Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.

Ieri mattina, intorno alle 11, un giovane con accento campano ha suonato alla porta dei tre anziani, un uomo e due donne. Il pensionato, che si muove solo con l’aiuto di una stampella, si trovava in casa con le altre due anziane donne. Il giovane, che probabilmente ha agito con l’aiuto di uno o due complici, una volta entrato nell’abitazione con l’inganno si è fatto consegnare circa tremila euro. Ma i tre si sono insospettiti e il giovane, vistosi scoperto, ha cercato di fuggire, tanto che l’anziano ha tentato di fermarlo con la stampella. Sono entrambi rotolati a terra: l’anziano si è procurato una ferita con trauma facciale, per la quale è stato successivamente soccorso e portato in ospedale. Il ladro ha quindi tentato di scappare da una finestra dell’abitazione, posta al primo piano dell’edificio. È saltato su un tetto di un magazzino sottostante, che ha danneggiato (nella foto), e si è probabilmente procurato alcune ferite. Tuttavia, si è poi dileguato, probabilmente con l’aiuto di un complice che lo attendeva in auto. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Orbetello e un’ambulanza del servizio 112 di emergenza sanitaria della Asl. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche e le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Il medico ha anche visitato le due anziane, una delle quali ha avuto un malore a causa dello spavento provocato da questo inqualificabile gesto. Il fatto evidenzia ancora una volta l’attualità del problema degli anziani, che, se lasciati soli, possono diventare vittime di persone prive di scrupoli.