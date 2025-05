Esce a fare la spesa: trovato morto in strada

Si chiamava Danilo Camilletti e aveva 66 anni l’uomo trovato morto in via della Finoria a Gavorrano. Il corpo dell’uomo è stato trovato a terra lungo la strada. Sono stati alcuni passanti a vedere l’uomo in terra e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari hanno costato il decesso del 66enne.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Secondo una prima valutazione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava camminando in strada. Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Sarà l’esito degli accertamenti a chiarire con certezza la dinamica del decesso. Non risultano infatti segni evidenti di violenza o traumi riconducibili ad altro tipo di evento.

Camilletti viveva da tempo a Gavorrano e al momento della morte la sua compagna si trovava all’estero. La notizia del decesso è stata comunicata anche a lei, ed è atteso il suo rientro per i prossimi giorni. Profondo il cordoglio in paese per una persona che era conosciuta da tutti. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti previsti nei prossimi giorni.