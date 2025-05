Bbc Grosseto vince contro Palfinger Reggio Emilia: seconda vittoria stagionale

Seconda vittoria stagionale per il Bbc Grosseto che ha superato per 7-3 la Palfinger Reggio Emilia nella prima sfida della quarta di campionato. Il Bbc per cinque riprese ha potuto contare su un Ettore Giulianelli che, all’esordio davanti al proprio pubblico, ha dato una dimostrazione del suo valore, anche se rispetto alle prime due uscite ha avuto qualche difficoltà in più a trovare l’area dello strike. La gara tra Palfinger e Bbc è stata sul filo dell’equilibrio, come detto, per tre riprese, poi nella parte bassa del quarto i padroni di casa hanno firmato i primi due punti. Con un out, Martini è arrivato in prima con una valida, in seconda sulla base di Zanchi a Deotto, in terza su un lancio pazzo e a casa, accompagnato dall’esterno ex Parma, sulla lunga battuta di Ernesto Exposito. All’inizio della sesta ripresa, Nicola Garbella ha preso il posto di Giulianelli, arrivato a 91 lanci, e nella parte bassa il Grosseto ha raddoppiato: singoli di Herrera e Cinelli con due eliminati, con l’interbase che arriva a casa su un lancio pazzo. Al 7°, sul rilievo Ciofani, il Bbc chiude definitivamente la gara: base a Tomsjansen e Profar e lungo fuoricampo a sinistra di Martini. Reggio Emilia segna il primo punto all’8° sulla battuta di Matias Robles contro il fratello Federico. Vaglio (singolo) e Tomsjansen (doppio) confezionano il 7-1, prima di un tentativo di rimonta ospite, con tre valide, che valgono il 7-3 finale.