Scintille in Consiglio. Volano parole al veleno

Nell’ultimo consiglio comunale si è verificato un acceso scontro tra il consigliere di minoranza Marcello Bianchini e il sindaco Jacopo Marini. Il culmine si è verificato durante la discussione in merito all’interpellanza presentata dallo stesso Bianchini che riguardava i lavori alla rupe dei Bagnoli. "I lavori dovevano iniziare i primi giorni di febbraio – dice Bianchini – e terminare a metà luglio, però sono iniziati con due mesi di ritardo. La piazza che ospita il cantiere è anche il luogo in cui viene organizzata una festa paesana".

Poi Bianchini dice di aver ha avuto alcuni contatti con la ditta che deve eseguire i lavori e spiega che la stessa avrebbe la necessità di chiedere ulteriore tempo per terminare i lavori. Allora il consigliere di minoranza prosegue e chiede: "I lavori termineranno nei tempi previsti"? La risposta iniziale di Marini è stata secca: "Non lo so". Bianchini ha replicato: "Non è risposta che mi aspettavo". poi il dibattito prende un’altra piega, lontana dallo stile che quella sala richiederebbe. Le parole del sindaco e quelle di Bianchini si sovrappongono. "L’avanspettacolo stucca se dura troppo", sottolinea Marini che poi continua: "Sei ridicolo esteriormente e interiormente. Sei stato sempre minoritario in questo paese, sei stato maggioritario solo quando ti sei agganciato ad un partito molto più importante di te, qual è stato il Pci". Bianchini da canto suo non ha mollato il microfono parlando sopra alle parole del sindaco, tutto questo si è consumato per sei minuti. Marini ha chiesto in un paio di occasioni l’intervento della Municipale per calmare il consigliere di minoranza. Poi il sindaco è tornato sull’interpellanza e ha spiegato: "C’è stato un ritardo che ha riguardato l’inizio dei lavori causa maltempo – spiega – detto questo la festa estiva si svolgerà, anche in caso di presenza del cantiere si stopperanno i lavori. Abbiamo messo in atto le prerogative a disposizione della direzione dei lavori secondo la normativa del codice degli appalti e abbiamo messo in mora la ditta. La notizia positiva è che i lavori sono iniziati".

A margine dell’assemblea consiliare Bianchini ha poi ribadito: "Io rappresento il 14% della popolazione e il mio compito è fare opposizione, nel rispetto di chi mi ha votato".

N.C.