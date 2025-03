"Rende possibile ciò che sembrava fantascienza"

Abbiamo contattato Alessio Bigini e lo abbiamo intervistato.

Di cosa ti occupi?

"Lavoro con la tecnologia per creare prodotti e soluzioni innovative, che ci aiutano a soddisfare ogni tipo di richiesta, infatti io ho scelto di usare l’IA perché permette di fare cose che prima erano difficili o quasi impossibili; per esempio, ci consente di analizzare molti dati in poco tempo, oppure di insegnare alle macchine a compiere azioni complesse".

Hai mai lavorato nel campo della medicina?

"Abbiamo avuto l’opportunità di realizzare protesi personalizzate o pezzi di ricambio per dispositivi medici, usando la stampa 3D e l’IA per adattarli alle esigenze di ogni paziente".

Credi che gli interventi che fate sarebbero possibili da realizzare anche senza AI?

"In molti casi si potrebbe fare tutto a mano o con metodi più tradizionali, ma servirebbe più

tempo e potrebbe aumentare la probabilità di sbagliare. L’AI accelera i processi e ci aiuta a

essere più precisi; quindi, quello che prima richiedeva settimane, si può fare in giorni o ore".

Da quando hai scoperto l’AI com’è cambiato il tuo punto di vista?

"Mi sono reso conto che l’IA può aiutare a risolvere problemi, rendendo possibile ciò che prima pareva fantascienza, rispettando le persone e l’ambiente, perché l’IA è potente ma va guidata al meglio infatti è uno strumento che ci permette di esprimere meglio la nostra creatività".