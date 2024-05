Regole e legalità in primo piano. Antiriciclaggio, parola agli esperti. Seminario per gli agenti immobiliari

Un incontro con i vertici della Guardia di finanza e con un avvocato per fare luce sulla normativa antiriciclaggio. E’ questa l’iniziativa presa da Fimaa Confcommercio riservata agli agenti immobiliari in programma venerdì 7 giugno (inizio alle 9.30) nella sala Pegaso della Provincia per un confronto "su una normativa – dice Luciano Bianchi, presidente provinciale Fimaa – tra le più delicate e importanti per la professione dell’agente immobiliare, perché il mancato rispetto oppure un’errata applicazione della norma e delle corrette procedure costituisce un elevato rischio di subire pesanti sanzioni amministrative alle quali, in alcuni casi, possono aggiungersi anche responsabilità penali".

Gli agenti immobiliari, quindi, nell’incontro organizzato potranno ascoltare le indicazioni del colonnello Nicola Piccinni, comandante provinciale della Guardia di finanza, e del capitano Jacopo Segato, comandante della Compagnia di Follonica delle Fiamme gialle, ma anche dell’avvocato Daniele Mammani, consulente della Fimaa.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli agenti immobiliari della provincia di Grosseto anche se non sono iscritti a Fimaa Confcommercio.

L’evento sarà moderato dal direttore di Confcommercio Gabriella Orlando, e sarà aperto dai saluti del presidente dell’associazione Giulio Gennari, e del presidente di Fimaa Luciano Bianchi. Interverrà ancheil presidente nazionale di Fimaa Santino Taverna. Ai partecipanti verrà anche rilasciato uno specifico attestato che potrà essere mostrato ai clienti delle agenzie immobiliari quale ulteriore certificazione di professionalità.