Regolamento di conti. Accoltellato in pizzeria

Era seduto ad un tavolo della pizzeria in via Aquileia, all’angolo con viale della Pace. Si sono avvicinate tre persone e dopo un breve litigio a parole due lo avrebbero immobilizzato e l’altro lo avrebbe colpito con un coltello, ferendolo al collo. L’uomo ferito è rimasto sdraiato sull’asfalto, i tre aggressori sono fuggiti,

E’ quanto accaduto intorno alle 19 di ieri di fronte ai clienti del locale e ai passanti, tutti rimasti attoniti e sopresi dalla rapidità di azione degli aggressori. Il ferito (un ragazzo di 25 anni di origini tunisine, sposato e padre di tre figli) è stato soccorso dal personale del "118" e portato al Misericordia: le sue condizioni sono gravi (soprattutto per la delicatezza della parte del corpo colpita), ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione fatta dalla Polizia, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti per quanto accaduto qualche giorno fa in via Roma dove, pare, il ferito e il suo accoltellatore avevano avuto un altro momento di attrito tanto che il primo lo aveva denunciato. E questo potrebbe aver innescato la voglia di vendetta da parte dell’altro che ha pensato di risolvere la questione con un coltello.