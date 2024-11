Regina Elena, è già un secolo. La scuola festeggia il traguardo

Il 14 dicembre la scuola dell’infanzia Regina Elena celebra il centenario della presenza della Suore Serve di Maria Ss Addolorata a Follonica. Un evento aperto a tutta la comunità che prenderà il via con la messa alle 15 nella chiesa di San Leopoldo alla presenza del vescovo Carlo Ciattini.

"La storia della scuola nasce nel 1924 per il volere dei cittadini follonichesi – racconta Monica Gemignani, educatrice nella scuola paritaria dell’infanzia Regina Elena –. La famiglia Bicocchi portò 5 suore in città, accolte in grande festa, per aprire la scuola dell’infanzia Regina Elena. Negli anni la scuola è cambiata molto. Prima si faceva anche catechismo e scuola di ricamo, con i bisogni e le esigenze del nostro tempo la scuola si è rinnovata. Le maestre sono formate, le suore sono donne all’avanguardia, disponibili a lavorare con i bambini e al passo con i tempi di oggi".

Infine l’educatrice si è concentrata sui valori distintivi che caratterizzano la scuola. "Ciò che ci distingue è la cura e l’accoglienza verso tutti i bambini – sottolinea –. Qui c’è un forte senso di famiglia e di stare insieme serenamente. È un’ambiente in cui i bambini si sentono accolti senza nessun tipo di pregiudizio, dove giocare e imparare. La fede poi si dimostra solo con l’amore: se dai amore, ricevi amore. Qua ci sono stati bambini della Cina, del Bangladesh e del Marocco che non erano cristiani e si sono trovati bene, perché tutto è rivolto all’amore".

Viola Bertaccini