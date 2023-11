Reggimento Alpini Battaglione Veronache. Rievocazione nella Distilleria Nannoni

Nuovo appuntamento in distilleria Nannoni del maestro distillatore Priscilla Occhipinti. Oggi e domani sarà la volta dei rievocatori del 6° reggimento Alpini - Battaglione Veronache che, in uniforme storica della "Grande guerra", accompagneranno, con racconti e oggetti, studenti e visitatori in un viaggio a ritroso nel tempo nel periodo tanto drammatico quanto sconosciuto – o spesso volutamente dimenticato – della prima guerra mondiale. Oggi le attività prenderanno il via alle 8.30 con l’apertura al pubblico del presidio e della mostra di reperti sia originali che ricostruiti. La visita sarà consentita fino alle 16 e sarà possibile anche andare alla scoperta della distilleria e partecipare a speciali degustazioni. Alle 16.30 sarà la volta di un approfondimento sulla prima guerra mondiale. Leonardo Losappio, componente del gruppo storico, fornirà ai partecipanti un inquadramento storico dei principali avvenimento della grande guerra sul fronte italiano. Alle 17 l’autore Andrea Gigliotti presenterà il libro "Missione speciale in estremo Oriente 1918 - 1920".

Domani mostra e distilleria saranno visitabili dalle 10 alle 16. A non mancare anche sabato sarà la possibilità di degustare i distillati Nannoni. Alle 16 tornerà l’appuntamento con Leonardo Losappio e alle 16.30 la presentazione di "Missione speciale in estremo Oriente 1918 - 1920". Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0564-905204.