Meccanico in nero per prendere il reddito di cittadinanza. Maxisanzione anche per il datore di lavoro

Grosseto, 18 settembre 2023 – Prendeva mille euro al mese netti a nero per non perdere i 700 euro di reddito di cittadinanza. La Guardia di finanza della compagnia di Follonica ha scoperto però il trucco.

Al centro del controllo è finito un meccanico impiegato in un’officina: è emerso che prendeva da aprile il reddito, oltre allo stipendio a nero. I militari hanno segnalato il soggetto all’autorità giudiziaria e all’Inps per la decadenza del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. Per il datore di lavoro (per il quale è scattata anche la cosiddetta maxisanzione, maggiorata del 20% perché impiegava lavoratore in nero percettore di reddito di cittadinanza) è stata richiesta all’Ispettorato del Lavoro l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.