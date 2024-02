Red Dogs organizza un corso per operatore cinofilo

Red Dogs organizza il primo corso per operatore cinofilo all’Argentario. Partirà sabato 17 – nei week end fino a maggio e poi a settembre e ottobre – e sarà rivolto ai proprietari che cercano di migliorare il rapporto con il proprio cane, ma anche a chi opera e lavora con i cani, quindi da chi fa toelettatura, dog sitter e altro. Chi farà questo corso avrà la possibilità, volendo, di intraprendere a sua volta l’attività di operatore cinofilo. La parte teorica e pratica di primo livello si svolgerà nei locali della Misericordia in corso Umberto, mentre la parte pratica successiva sul campo delle Piane. Sarà tenuto dall’educatrice Barbara Renzi del centro Red Dogs. "Abbiamo deciso di chiamarlo operatore e non educatore proprio perché, oltre ad essere rivolto ai proprietari e a chi vuole diventare educatore, è rivolto e pensato per tutti coloro che operano con il cane – sottolinea –. Dog sitter, toelettatori, volontari di associazioni animaliste, operatori di canile, stallanti. Anticipo che per i partecipanti al corso è incluso un intero modulo di Ttouch e Ace Free Work tenuto da Anne Bigi". Conoscere il cane è importante. "Diventa opportuno formarsi per rendere il nostro cane felice e noi stessi degli amici che lo aiutano in tutte le sue fasi della vita e della crescita insieme a noi – aggiunge Barbara Renzi –. Questo corso è pertanto l’occasione ideale per intraprendere un percorso di formazione. Durante il corso ci sarà anche un avvocato, che parlerà degli aspetti di responsabilità civile e penale". Il corso, che partirà appunto il 17 febbraio, terminerà il 10 novembre con un esame finale e vedrà 96 ore di corso e 20 di pratica, permettendo anche di ottenere anche il riconoscimento di educatore cinofilo base Opes. Per info contattare il numero 339.2700215 oppure l’indirizzo mail [email protected].

Andrea Capitani