Recondite Armonie. Quaranta giovani alle audizioni

Concluse le audizioni del quarto concorso musicale provinciale Recondite Armonie. La rassegna è promossa dall’associazione Recondite Armonie con il patrocinio della Provincia e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto sotto la direzione artistica del pianista Diego Benocci. La giuria composta da Alessandro Benedettelli, Maria Grazia Bianchi, Gala Chistiakova e Giovanni Vai ha ascoltato oltre 40 giovani.

Ecco di seguito i nomi dei giovani musicisti che hanno preso parte alle audizioni. Riccardo Abbruzzese, Sveva Belletti Mancineschi, Bianca Brambilla, Carlotta Anna Denevi, Elia Draoli, Marco Fatarella, Francesco Nacucchi, Ettore Pallozzi, Francesco Pilici, Ariel Stefanelli, Vladislav Tupaylo (pianoforte), Ernesto Furzi (ottavino), Nassim Crompton (tromba), Francesco Furzi (marimba), Geordie Crompton (flicorno tenore), Giulia Brambilla (flauto traverso), Enea Caló (tromba), Megan Moreci (violino), Bianciardi Ensemble diretta dal M° Michele Makarovic con Maria Colonnelli, Ernesto Furzi (flauto traverso), Eduardo Foiu (sax baritono), Tommaso Grani (batteria), Lorenzo David Masini, Aurora Zoppas (tromba), Claudio Andrea Masini, Corrado Pammolli (sax contralto), Giulia Pellegrini (clarinetto), Francesca Mariana Pagni, Maria Paola Zambrano, Francesca Signori, Michelle Ferrini (voce), Alessio Vignola (pianoforte) e Emanuele Castagnetti (contrabbasso), Bianciardi Sax Ensemble, Matteo Calabrese, Eduardo Foiu, Claudio Masini, Biagio Mascia, Corrado Pammolli, Simone Serrotti e I Tamburi di Maremma con Alessandro Bonafini, Elvira Gambacorta e Bianca Vannucchi.

I vincitori. Per la Categoria “Piccole Note” (solisti fino agli 8 anni) Megan Moreci (violino) ed Enea Caló (tromba), per la Categoria A (solisti fino agli 11 anni) Francesco Furzi (marimba), per la Categoria B (solisti dai 12 ai 14 anni) Francesco Pilici (pianoforte), per la categoria C (solisti dai 15 ai 18 anni) Vladislav Tupaylo (pianoforte), per la categoria E (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 18 anni) Bianciardi Ensemble.

I vincitori si esibiranno domenica alle 20.30 nel Teatro degli Industri. Ingresso gratuito.