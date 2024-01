Realizzazione della pista di atletica. Presto un incontro con Abodi

Impianti sportivi, presto un incontro alle Piane con il ministro per lo Sport Andrea Abodi per la realizzazione di una pista di atletica, per dare vita al desiderio di Ambra Sabatini. Il sindaco Arturo Cerulli ha infatti aperto alla possibilità di vedere sul promontorio una nuova pista di allenamento per l’atletica leggera, grazie anche all’ausilio proprio del ministro Abodi. L’incontro non è stato ancora definito, ma presto dovrebbe avvenire il sopralluogo che darebbe poi il via a tutto l’iter per la realizzazione dell’impianto, in una zona dove già esiste un terreno di gioco finora utilizzato solo in qualche frangente per le preparazioni estive dell’Argentario calcio. A proposito del Maracanà, il terreno su cui giocano i biancoazzurri, "negli ultimi giorni abbiamo avuto un incontro con la società dell’Argentario – spiega Cerulli – che ci ha rinnovato l’esigenza di avere un campo in erba sintetica. Dobbiamo vedere sul da farsi, ma la nostra volontà è sempre quella di fare un nuovo campo sportivo nell’ex Aeronautica. O, in alternativa, cambiare destinazione urbanistica al Maracanà, che sostanzialmente è un parcheggio dove si gioca a pallone. Non si possono fare promesse irrealizzabili come nei cinque anni precedenti. Quindi bisogna lavorare sul piano urbanistico e definire la nuova destinazione. Attualmente però non si può fare altrimenti, perché appunto è un parcheggio. Per quanto riguarda la pista di atletica, è una grossa operazione e prossimamente dovrebbe arrivare il ministro per lo Sport per parlarne. Aspettiamo di avere maggiori informazioni in tal senso". Una pista di atletica che potrebbe dunque presto diventare realtà, dopo la richiesta dal fiore all’occhiello dello sport argentarino, italiano e mondiale come la campionessa paralimpica Ambra Sabatini. Per quanto riguarda gli altri impianti sportivi del promontorio, la piscina comunale di Porto Santo Stefano e i vicini campi da tennis presto usufruiranno del pozzo che il Comune sta facendo realizzare nei pressi delle strutture, che servirà ad alimentare l’approvvigionamento di acqua per il ricambio della piscina e l’innaffiatura dei campi. "Gli impianti hanno bisogno dell’acqua – sottolinea Cerulli – quindi aiutiamo le due società sportive dove viene fatta attività per bambini e non solo a livello agonistico. Siamo andati incontro a questa esigenza, facendo dei lavori da parte del Comune".

Andrea Capitani