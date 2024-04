Rassegna Agimus. Un concerto per tre eventi

Un concerto per tre eventi. Domani alle 18 l’appuntamento della rassegna "La voce di ogni strumento" di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è nella Sala d’onore della Guardia di finanza di Grosseto. Il concerto celebra il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, il 250° anniversario della fondazione della Guardia di finanza e i 20 anni dalla nascita dell’Accademia Georg Solti.

Il programma infatti prevede l’esecuzione delle più celebri arie di Puccini con l’esibizione di Hovhannes Karapetyan (basso-baritono), Caterina Meldolesi (soprano), Luiza Willert (soprano) e Jonathan Papp (direttore artistico e pianista accompagnatore), artisti dell’Accademia Solti.

I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma TicketGate https://www.ticketgate.it/event/i-solisti-dellaccademia-solti/ e potranno essere acquistati anche prima del concerto. Il ricavato sarà devoluto a Admo, Aipamm, Aism, Avis, Compassion e La Farfalla.

"Nel momento in cui le Fiamme gialle festeggiano 250 anni di storia – dice Nicola Piccinni, comandante provinciale della Guardia di finanza – l’apertura al pubblico della sala più prestigiosa dell’ex Palazzo Littorio, luogo di indiscussa rilevanza storico-artistica che, per la sua connotazione militare, risulta di norma precluso ai visitatori, rappresenta una testimonianza tangibile della stretta vicinanza del Corpo alla comunità locale. L’iniziativa intende inoltre onorare il maestro Giacomo Puccini, insignito del grado di “Appuntato ad Honorem” della Guardia di finanza in virtù dei legami di stima ed amicizia stretti con i finanzieri durante la sua permanenza in Maremma".

"Una delle particolarità che contraddistinguono la nostra rassegna musicale – dice Gloria Mazzi è proprio la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di tutta la provincia di Grosseto che diventano così sede di concerto. E questa volta, oltre a celebrare il centenario pucciniano, festeggeremo in musica anche i 250 anni dalla fondazione della Guardia di finanza e il ventennale di attività dell’Accademia Georg Solti".