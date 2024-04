Ragazzi in Opera. La rassegna è pronta a partire

Mettersi all’opera con l’opera. Nessun dorma, perché sta tornando "Ragazzi in Opera", dal 26 agosto al 13 settembre. E’ giunto alla terza edizione il campus multidisciplinare di musica, teatro e danza aperto ai bambini e ragazzi dai sei ai diciannove anni. L’iniziativa è organizzata dal Comune e dall’associazione culturale Escargot con la collaborazione dell’istituto comunale musicale "Palmiero Giannetti",Fondazione Grosseto Cultura e del liceo Rosmini.Un salto nella capitale cinese, Pechino, con una principessa, il re e altri personaggi. In poche parole, la celebre Turandot. Riadattata però da Federico Guerri e dal musicista Massimo Merone con il titolo "L’incantevole Turandot, principessa della Cina". Campus finalizzato per introdurre i ragazzi nel mondo dei suoni del canto, del teatro e della danza stimolando criticità creatività e soprattutto favorendo la socializzazione. La mattina, al Teatro degli Industri, i ragazzi studieranno strumenti, canto, recitazione e danza, mentre nel pomeriggio ci saranno prove d’insieme ed incontri con artisti esterni. Quest’anno è prevista una settimana aggiuntiva dal primo al 5 luglio, dalle 9.30 alle 12, all’Istituto musicale Giannetti di Fondazione Grosseto Cultura per un primo approccio alla parte musicale dell’opera. Hanno presentato il campus l’assessore Luca Agresti, Federico Guerri per Escargot, il formatore del responsabile della sezione teatrale del Rosmini, Fabio Cicaloni.

"Aver ideato trea anni fa – afferma Agresti – un momento importante di formazione per i giovani nel settore della cultura è stato geniale". "L’anno scorso – dice Guerri – sono andati in scena cinquanta ragazzi sul palco". "Vogliamo – dice Cicaloni – dare loro la possibilità di diventare attori di una grande opera". Lo spettacolo finale sarà sabato 14 settembre al Teatro degli Industri. Il costo dell’iscrizione sarà di 50 euro e 196 euro per i 14 pasti, da versare entro il 12 luglio (per i corsi di settembre) e entro il 26 giugno per la settimana aggiuntiva di luglio. Per informazioni: [email protected] – 376 0824535. Il link per scaricare il modulo: bit.ly/RiO2024.

Maria Vittoria Gaviano