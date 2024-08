"Racconto d’inverno". Shakespeare nell’anfiteatro romano

Oggi alle 21.15 nell’Anfiteatro Romano di Roselle andrà in scena la prima rappresentazione del capolavoro di Shakespeare il "Racconto d’Inverno". In scena, sotto la direzione di Francesco Tarsi, ci saranno Carol Lauro, Luca Setaccioli, Alessandra Cosimato, Tommaso Barone, Davide Braglia, Chiara Dragoni, Sara Romagnoli e Chiara Pautasso. Lo spettacolo è prodotto dll’associazione Polis 2001. Ingresso euro 20, ridotto studenti e ragazzi 12 euro 12. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347 - 2299737.