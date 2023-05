Raccolti di alimenti vestiti e giocattoli alla sede della Deceris

L’Emilia Romagna ha bisogno di aiuto e il mondo dell’ associazionismo sta facendo la sua parte per dare supporto alle popolazioni colpite dalle inondazioni dei giorni scorsi. In prima linea c’è Sol.IdOnlus. Già dal primo giorno dell’emergenza i suoi militanti residenti sul posto si sono attivati per portare aiuto ma adesso c’è bisogno di tutto per aiutare persone che non hanno più niente e che si sono viste cancellare l’intera vita in pochi minuti. Per questo motivo a Grosseto è iniziata una raccolta di alimenti a lunga conservazione, vestiario da adulti e bambini (nuovi) e giocattoli. La raccolta avverrà all’Associazione La Deceris, in piazza Carlo Cavalieri 4, inizia oggi dalle 12 alle 19 e proseguirà sabato dalle 10 alle 12 poi è possibile prendere contatto con i referenti al numero 3393887416 anche per fissare un appuntamento. Oltre al materiale di prima necessità utile alle persone colpite dal disastro, i militanti di Sol.Id necessitano anche di attrezzature come guanti da lavoro, stivali di gomma, badili, carriole, generatori, pompe a scoppio e pompe per acqua a corrente. Come purtroppo accaduto anche in altri contesti i di emergenza, seppur con le dovute differenze, il supporto dei volontari è fondamentale per aiutare le popolazioni colpite da calamità a rialzarsi più velocemente. In questo caso, grazie alla raccolta dei beni di prima necessità intrapresa anche in città ogni cittadino di Grosseto può fare la sua parte. "Non c’è tempo da perdere – spiegano dall’associazione – i nostri connazionali hanno bisogno dell’aiuto di tutti. Aiutateci ad aiutarli".