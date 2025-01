Raccolta differenziata, cassonetti ’intelligenti’ nelle aree aperte

Dal prossimo mese di marzo la raccolta differenziata informatizzata arriverà a Batignano e nelle campagne di Roselle e nella zona della Trappola.

Prosegue il progetto di ampliamento della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Grosseto volto a differenziare la spazzatura dei cittadini con contenitori "intelligenti" che andranno a soddisfare altre 2800 utenze.

Avanza quindi anche nel territorio aperto l’introduzione di sistemi di raccolta dei rifiuti con riconoscimento dell’utenza e misurazione del rifiuto conferito.

Lo stralcio numero 11 del progetto, in attuazione delle scelte pianificatorie del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle infrastrutture minori, sarà attuato entro marzo, e vedrà la sostituzione del servizio di raccolta stradale non informatizzato presente in varie porzioni del territorio aperto, con il servizio di raccolta stradale composto da isole ecologiche informatizzate con identificazione dell’utenza e misurazione volumetrica del rifiuto conferito per le frazioni del rifiuto urbano indifferenziato.

Tali porzioni di territorio sono state denominate località Trappola (che comprende tutta l’area della Trappola dal confine con il fiume Ombrone, fino al Canale San Rocco, la zona di Casotto Venezia, del Pingrossino e la zona Del Querciolo e l’area contenuta tra la Strada delle Collacchie e la Strada della Trappola), località Sbirro-Aiali, località Laghi e la frazione di Batignano.

Saranno installate complessivamente diciannove isole ecologiche. Saranno istallate rispettivamente: quattro postazioni a Batignano; sette postazioni nel territorio aperto denominato Località Trappola; cinque postazioni nel territorio aperto denominato Località Sbirro-Aiali; tre postazioni nel territorio aperto denominato Località Laghi.