Questura, Rapisarda è il nuovo vicario

Il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha ricevuto e dato il benvenuto a Gianfranco Rapisarda (nella foto), che si è insediato nella Questura di Grosseto con l’incarico di Vicario del questore, sostituendo Antonino De Santis, recentemente nominato Vicario a Caserta. Gianfranco Rapisarda, classe 1969, di origini lombarde, laureato in Giurisprudenza e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ha iniziato la sua carriera in Polizia nel 1994 in Toscana, alla Questura di Firenze, svolgendo le funzioni di responsabile della sala operativa dell’ufficio prevenzione generale e successivamente di funzionario addetto all’ufficio di Gabinetto del Questore. Promosso primo dirigente nel 2018, è stato assegnato a L’Aquila, dove ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto della Questura, coordinando la propria attività con tutte le istituzioni della Provincia, pianificando i più importanti eventi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Dal giugno 2020 è stato Dirigente dell’ufficio personale della Questura di Roma.

"Sono contentissimo – ha detto – per questa nomina. E’ un riconoscimento che mi lusinga e per di più arrivo in una città e in un territorio incantevole sotto diversi punti di vista: l’ho già conosciuto durante le non rare visite deli anni passati".