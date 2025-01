"Questura, bene l’interrogazione. Però..."

Azione Grosseto è lieta dell’iniziativa del deputato grossetano Fabrizio Rossi (nella foto) di interrogare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per la mancanza di personale all’Ufficio Immigrazione in Questura.

E’ quanto dicono i rappresentanti di Azione all’indomani dell’iniziativa annunciata dal deputato di Fratelli d’Italia, anche se poi puntano il dito verso un’altra situazione.

"Vorremmo ricordare all’onorevole – dicono – che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il Governo ha scelto di aprire un centro per migranti in Albania nel quale avrebbero dovuto operare 295 agenti tra polizia penitenziaria, carabinieri e Guardia di finanza e che perfino tale numero non può essere soddisfatto, tanto da non essere mai arrivati a circa 220 unità al momento inutilizzate. Per cui la coperta è drammaticamente corta e le spese sempre più alte e da chiarire all’opinione pubblica".

"Forse la soluzione al problema c’è già ed è evidente – concludono –. Basta dire che il percorso intrapreso è sbagliato e necessitano interventi urgenti per garantire ai cittadini italiani e grossetani servizi efficienti e sicurezza; di fatto occorrono meno provvedimenti spot come nuove leggi approvate, e più fatti concreti come assunzioni e strutture".