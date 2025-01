Quattro sfilate in centro. Poi il gran finale

FOLLONICAQuasi tutto pronto per l’edizione 2025 del Carnevale di Follonica che prevede tante novità e progetti che ne favoriranno il brand. Le sfilate si svolgeranno le domeniche 2, 9, 16 e sabato 22 febbraio con la festa conclusiva che si terrà in centro domenica 23, organizzata in collaborazione con le discoteche di Follonica e il Centro Commerciale Naturale, con lo scopo di far vivere sempre di più la città e animarla nel periodo invernale di bassa stagione, generalmente meno movimentato rispetto al periodo estivo. Queste le "reginette": Alessandra Macii, (Rione Capannino) è laureata in lingue straniere, è Wedding Planner, Giada Santi (Cassarello) ha 19 anni ed ha un sorriso radioso. Costanza Caciagli 29 anni di Follonica laureata in mediazione linguistica a Roma e attualmente lavora presso un camping in reception front office è la reginetta di Rione 167 Ovest, Claudia Pietralunga è la reginetta del Rione Centro, ha 43 anni e viene da Piombino. È un’artista. Benedetta Chiti (Chiesa), 19 anni e vive dividendosi tra Follonica e Pisa dove frequenta l’università e studia scienze politiche. Giulia Biagini è la reginetta del rione Pratoranieri. Ha 23 anni, di lavoro fa la pasticcera a Massa Marittima. Matilde Rosati è la reginetta del Rione Senzuno, ha 20 anni e viene da Gavorrano. Sabrina Bianchi (Zona Nuova), 23 anni, vive a Follonica. La sua passione più grande sono i cavalli.