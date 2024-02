Quattro incontri su bullismo e cyberbullismo

Quattro incontri, in quattro luoghi della provincia di Grosseto per parlare di "Bullismo e cyberbullismo. Individuare, comprendere, affrontare". È questo, infatti, il titolo del calendario di appuntamenti, che prenderanno il via domani all’auditorium "Il frontone" di Orbetello, rivolti a insegnanti, genitori, ragazzi, organizzati dal Tavolo provinciale sul contrasto al bullismo e cyberbullismo. Un Tavolo di lavoro, coordinato dal Coeso Società della Salute a partire dal progetto della Regione, che vede la collaborazione dell’Asl Toscana sud est, dei Carabinieri, della Questura, e poi di Ministero dell’Istruzione, Provincia, Polo Bianciardi, Fondazione Polo universitario Grossetano e Clorofilla Film Festival, e il supporto dei Comuni di Grosseto, Follonica, Santa Fiora e Orbetello. Un progetto per tenere alta l’attenzione su un fenomeno, purtroppo, molto attuale. Il primo dei quattro appuntamenti è in programma domani alle 15, nell’auditorium "Il Frontone" di Orbetello.

Sono previsti gli interventi della dirigente scolastica Barbara Rosini, referente del progetto Bull Out, di Barbara Bugelli pedagogista del Coeso e referente del Tavolo provinciale, di Agnese Mattera, responsabile dell’unità funzionale Consultorio Colline dell’Albegna, di due studenti della Consulta studentesca, di Margherita Procopio, vice dirigente della divisione anticrimine della Questura di Grosseto e Matteo Orefice del Comando provinciale del Carabinieri di Grosseto. Alle 17.10 è prevista la proiezione del cortometraggio "Ti accorgi di me?" di Giuseppe Ferlito e, a seguire, l’intervento di Gian Paolo Sammarco, psicologo dell’Ufsmia dell’Asl Toscana sud est, che precederà una tavola rotonda. L’iniziativa sarà proposta anche mercoledì 3 aprile a Follonica, mercoledì 10 aprile a Santa Fiora e mercoledì 17 aprile a Grosseto.