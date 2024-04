Quattro giorni con la ForesTeen Academy. Giovani e artisti si confrontano La ForesTeen Academy arriva sull'Isola del Giglio con giovani, artisti e ricercatori per esplorare nuovi scenari culturali. Il progetto nasce da Segni al Giglio e punta a sviluppare il potenziale dell'isola. Eventi e discussioni in programma per favorire confronti generazionali e stimolare la creatività.