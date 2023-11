“Quando le donne contano”. Presentazione del volume all’università di Firenze

Firenze, 8 novembre 2023 - Per dire basta con i "manel", ossia convegni, commissioni, comitati, dibattiti, talk show e trasmissioni televisive dove solo uomini sono invitati a parlare, e dove solo un genere è rappresentato, è nato il progetto "No Women No Panel - Senza Donne Non Se Ne Parla". L’obiettivo è quello di una rappresentazione paritaria ed equilibrata nelle varie attività di comunicazione.

“Le donne contano”, nel dibattito pubblico come nella società, e per la prima volta un progetto “misura” la loro effettiva partecipazione. A poco più di un anno dall’avvio del progetto ‘No Women No Panel’, nato in seno alla Commissione europea con l’obiettivo di garantire una rappresentazione paritaria nei talk e nei convegni, fatto proprio e rilanciato dalla Rai attraverso un Memorandum e una serie di protocolli territoriali, un volume di studi racconta le tappe della campagna e i primi risultati raggiunti. Le donne offrono un contributo fondamentale alla vita culturale, sociale ed economica del Paese. Il progetto ‘No Women No Panel - Senza Donne Non Se Ne Parla’ non vuole solo garantire una quota di genere, ma affermare la pari esperienza, competenza e talento delle donne anche in trasmissioni e luoghi della comunicazione.

“Quando le donne contano. No Women No Panel: la misura della democrazia paritaria” edito da Rai Libri, sarà presentato venerdì 10 novembre nel corso di un incontro che si terrà presso l’Università di Firenze, che assieme a Città Metropolitana di Firenze è stata tra i primi firmatari del protocollo d’intesa promosso dalla Rai. L’appuntamento è alle ore 11 nell’aula magna dell’università di Firenze, in piazza San Marco, 4. Ad aprire l’incontro sarà la rettrice dell’ateneo fiorentino Alessandra Petrucci e la presidente della Rai Marinella Soldi. A moderare l’incontro sarà Federico Monechi, caporedattore Tgr Rai.

A seguire ci sarà una tavola rotonda, coordinata da Arianna Voto, responsabile del progetto No Women No Panel, che vedrà gli interventi di Maria Paola Monaco, delegata dell’università di Firenze per l’inclusione e alla diversità coautrice del volume, di Enrico Marone delegato dell’università di Firenze al bilancio - che illustreranno l'esperienza condotta con Città Metropolitana per la redazione dei bilanci di genere dei Comuni del comprensorio fiorentino - e di Maurizio Mosca, esperto di politiche di genere.

