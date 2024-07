Quando Diego arrivò in paese. Una storia da raccontare ancora

Ci sono foto scattate a Castel del Piano che hanno fatto la storia. Una di quelle è quella di Maradona sotto il cartello della cittadina amiatina. Quell’immagine, divenuta poi icona di un passato in cui le società di calcio venivano sull’Amiata per i ritiri estivi, è ancora oggi una foto che ha reso famosa l’Amiata nel mondo.

Quarant’anni fa proprio in questi giorni a Castel del Piano era "la prima volta" di Maradona. il 25 luglio del 1984 "el Pibe de oro" arrivava nelle file del Napoli, conosceva Rino Marchesi e i suoi compagni di squadra e il 2 agosto giocava con loro la sua prima partita in Italia. Tutto questo succedeva a Castel del Piano dove il Napoli aveva scelto di fare il ritiro estivo. Diego era già un campione di valore internazionale e ritrovarlo in un paese del monte Amiata era un avvenimento veramente straordinario. Sull’Amiata arrivarono tifosi da tutta Italia (oltre trentamila presenze) trasformando il ritiro del Napoli in una festa lunga 15 giorni e la partita con la squadra locale, la Neania, un evento che ha lasciato il segno, da ricordare. Venerdì 2 agosto, nello stesso albergo che ospitò Maradona – l’hotel Impero – in un incontro pubblico si ripercorreranno i giorni di Maradona e di ritiro del Napoli, la conversazione sarà "guidata" da Raffaella Iuliano, figlia di Carlo, storico portavoce del Napoli, che riavvolgerà la memoria di quanti vissero quei momenti.

L’appuntamento è alle 16, interverranno Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano, Franco Esposito, giornalista , Salvatore Biazzo, giornalista, Luciano Moggi, direttore sportivo e Massimo Vignati, associazione Saverio Silvio Vignati.