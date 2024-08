Pulizia del lago dell’Accesa. Domenica la quinta edizione

E’ ormai un appuntamento tradizionale, quello della pulizia dei fondali del lago dell’Accesa, organizzato dall’associazione Tartasub, sotto l’egida Uisp. E domenica, per la quinta volta, i sub torneranno a immergersi per liberare le acque dalla sporcizia in un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e Sei Toscana. Si parte alle 10, con una colazione offerta dalla cooperativa Melograno e la preparazione dei partecipanti, che entreranno in acqua a partire dalle 11.30, per un paio d’ore. Al termine i rifiuti raccolti dal fondale saranno presi in carico dagli operai del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e spostati in luogo adeguato alla rimozione, a cura invece di Sei Toscana.

"E ci auguriamo che la situazione del lago non sia peggiorata rispetto allo scorso anno – sottolinea Franco Monaci, presidente dell’associazione Tartasub – dopo la prima esperienza, in cui sul fondale abbiamo trovato veramente di tutto, il lago dell’Accesa è ora in buona salute e questo evento serve a monitorarne le condizioni. Ci aspettiamo sub da tutta la Toscana". Che dovranno essere in possesso di attrezzature proprie e di brevetto minimo open water; la partecipazione è aperta anche ad apneisti e snorkelisti.

"Il nostro impegno a sostegno dell’ambiente è costante – ricorda Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud –. Anche quest’anno sosteniamo con convinzione questa bella iniziativa che permette di prendersi cura del lago dell’Accesa, uno dei tanti ambienti preziosi e da salvaguardare della Maremma". "Un evento come questo – aggiunge Bellacchi – serva anche a sensibilizzare al rispetto della natura che ci ospita".