Pugilato sotto le stelle stasera in piazza Duomo

Nel cuore della città torna stanotte il pugilato sotto le stelle. Piazza Duomo, ai piedi di Canapone, fa da cornice (inizio della serata alle 20,30) alla riunione imperniata sul match internazionale valido per il Campionato Mediterraneo WBC dei pesi superleggeri, riunione organizzata sa Rosanna Conti Cavini Boxe, Comune di Grosseto e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Un match di caratura internazionale che vede Stefano Ramundo, campione italiano in carica, (manager Monia Cavini), opposto al francese Samy Khellas. Un match che si presenta assai incerto fra due pugili di valore: Ramundo vanta 16 vittorie e due sconfitte), Khellas 7 vittorie, 6 sconfitte e 4 pari. Ieri sera all’Hotel Airone le operazioni di peso. Il programma prevede anche altri tre incontri tra professionisti. Tra questi curiosità per il debutto ufficiale tra i pro del grossetano Tommaso Samà, allenato da Simone Giorgetti che affronterà Jamal El Zahoum tra i pesi piuma. Nei superleggeri, invece, Mauro Loli affronterà Mihail Burlac sulla distanza delle otto riprese. Ad aprire la serata sportiva saranno i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. La riunione, come è nello stile di Rosanna Conti Cavini, prevede diversi momenti di intrattenimento come la musica con l’esibizione canora di Jacopo Di Marzo, in arte Dima.