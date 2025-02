Protezione civile, appello: "Servono volontari"

PRATA

Ampliare il gruppo di volontari di protezione civile è l’obiettivo che si è data la Pubblica assistenza misericordia di Prata nel corso di un incontro, che ha visto la partecipazione di cittadini del paese e delle frazioni limitrofe. E’ stato illustrato in cosa consiste l’attività di Protezione civile e l’importanza che riveste avere un presidio stabile di Protezione civile sul territorio per affrontare tempestivamente le situazioni più delicate in caso di calamità naturali. "L’intenzione che abbiamo è quella di ampliare il gruppo di Protezione civile di Prata, – spiega Giacomo Bogi, della Pubblica Assistenza di Prata – e per fare questo abbiamo bisogno di formare nuovi volontari. L’incontro è stato anche l’occasione per promuovere un corso che vorremmo far partire a fine febbraio, primi di marzo. Per attivarlo servono almeno 5 iscritti, quindi, invitiamo i cittadini che hanno il desiderio di misurarsi con questa esperienza e di mettersi a servizio della comunità a non esitare a contattarci. Il corso è completamente gratuito".