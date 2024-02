Agricoltori, esplode la protesta a Grosseto. Oltre 250 mezzi in strada: la polizia blocca il corteo

Grosseto, 6 febbraio 2024 – Esplode la protesta dei trattori a Grosseto contro le politiche agricole dell’Unione Europea. Nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, si sono formati 9 chilometri di coda sull'Aurelia, in direzione sud, all'altezza dello svincolo di Montiano (Grosseto). Circa 250 mezzi nel corteo proveniente da Rispescia sono stati fermati dalla polizia. I trattori provengono dai paesi agricoli della Maremma.

L’obiettivo degli agricoltori è di raggiungere il centro commerciale Maremà per effettuare una manifestazione e dare il via a un presidio di due giorni. Gli agricoltori dormiranno accampati poco lontano, in zona Spadino, alla periferia sud di Grosseto.

Sempre stamani viene segnalato in movimento un altro corteo di trattori partito da Braccagni, paese a nord di Grosseto. Anche questi agricoltori raggiungeranno lo stesso centro commerciale.