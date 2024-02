"Prospettiva Grosseto", focus sulla politica. Su Tv9 partiti a confronto sulle elezioni

"Prospettiva Grosseto", la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi in onda su TV9, è dedicata stasera alla politica.

La politica locale, naturalmente, e per capire il pensiero dei vari gruppi sul futuro di Grosseto, quali saranno le idee forti per le campagne elettorali, che possibilità ci saranno per le aspirazioni del centrosinistra impegnato a riprendere in provincia il consenso che oggi sembra non soddisfare i partiti che lo compongono e quali obiettivi si pone il centrodestra che intende confermarsi o magari spera di migliorare, grazie alla spinta "nazionale" che può ricevere da una coalizione che governa il Paese. Valutazioni che saranno affidate ai vertici locali delle varie forze politiche e ad affrontare questi e altri temi saranno il segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo; da uno dei punti di riferimento, certamente tra i primi, del Movimento 5 stelle, Giacomo Gori, capogruppo in consiglio comunale; da Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex parlamentare azzurro ma anche assessore a Orbetello e infine da Luca Minucci, segretario provinciale di Fratelli d’Italia. Inizio della diretta alle 21.25.