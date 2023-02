Proloco, Sordini eletta presidente "Faremo cose in grado di restare"

Prende forma il nuovo direttivo della Proloco di Porto Santo Stefano. Presidente è stata eletta Beatrice Sordini, con Danilo Solari nel ruolo di vice e Francesca Ballini in quello di segretaria e tesoriera. La squadra si completa con i consiglieri Bruna Masi e Lorenzo Bracci.

La riunione del nuovo consiglio della Proloco è servita anche per delineare le linee guida del mandato, con una traccia di ciò che intenderà fare nel prossimo triennio. "Con le elezioni comunali in vista, questo è un momento di passaggio, ma intendiamo collaborare con qualsiasi amministrazione uscirà dalle prossime elezioni – sottolinea Sordini –. Daremo il nostro appoggio incondizionato, quindi non vediamo l’ora di iniziare a lavorare. Dopo un passaggio con il Comune intanto intendiamo portare a termine i progetti già iniziati dal precedente direttivo, quindi la sentieristica con tutta la mappatura e i cartelli, oltre a riaprire l’info point per i turisti. Siamo in un momento di transizione, quindi certamente riproporremo le cose già fatte lo scorso anno, ma svilupperemo anche le idee che abbiamo in testa per dare un’impronta a questa nuova Proloco".

"Dopo i primi giorni di rodaggio – prosegue la presidente – abbiamo comunque la volontà di fare Proloco nel vero senso del termine, ovvero fare promozione del territorio, in collaborazione con le altre Proloco tra cui ovviamente quella di Porto Ercole, e di tutto ciò che è cultura e tradizione. E senza dubbio eventi, feste e iniziative. Vogliamo lasciare qualcosa di tangibile da sviluppare da qui fino alla fine del mandato".

Beatrice Sordini è stata nel team di candidatura di Siena come capitale europea della cultura, proponendo progetti artistici e culturali: "Un po’ quello che mi piacerebbe fare anche all’Argentario – conclude – sviluppando cose che poi potranno rimanere per il territorio, un po’ come la sentieristica che ha sviluppato il precedente direttivo della Proloco".

Andrea Capitani