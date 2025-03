Proloco, ecco il Consiglio. Scateni confermato presidente

Rinnovato il Consiglio direttivo della Proloco lagunare, con Lorenzo Scateni che l’assemblea dei soci ha però confermato sulla poltrona di presidente anche per il prossimo quadriennio.

Il voto dell’assemblea ha poi disegnato un Consiglio che sarà composto anche da Daniela Vichi, Alessandro Marconi, Michele Lucchetti, Silvia Vitali, Vittoria Scateni, Roberto Baldassarri, Simona Cartoni, Cristina Giacomelli, Ilaria Petitto e Martina Aldi.

"Il nuovo Consiglio – dice Lorenzo Scateni – si è già messo a lavoro per il programma delle attività di promozione turistica. Una bozza di progetto per il territorio, che sarà presentato all’assessora al Turismo Maddalena Ottali prevede di elaborare proposte per la promozione turistica e la valorizzazione ed abbellimento del centro storico cittadino".

"La Proloco, inoltre – continua il presidente –, punta ad incentivare il turismo per tutto l’arco dell’anno anche con proposte convenzionate di soggiorno da concordare con il mondo imprenditoriale del settore alberghiero, ristoratori, villaggi turistici e grandi campeggi attrezzati della fascia Osa-Albegna ed Albinia".

Michele Casalini